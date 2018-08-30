Завтра в Украине будет солнечно и жарко (видеопрогноз)

16:30, 30 августа 2018
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На юге до +36°.

Завтра в Украине без осадков / 7-themes.com
Завтра в Украине без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, 31 августа в Украине без осадков, на юге до +36°.

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На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +36°. 

На западе Украины почти без осадков. Температура до +27°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +25°. В центре солнечно, температура до +34°.

Согласно народному прогнозу, 31 августа - день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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