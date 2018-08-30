В Коста-Рике произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Гольфито.

В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 30 августа, в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 8 км на запад от населенного пункта Гольфито. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, один человек погиб, 58 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Иране.