Во Франции за 12 часов молнии ударили 100 тысяч раз (видео)

После удара стихии в регионе Новая Аквитания без света остались 4 тысячи домов.

Во Франции ударило 100 тысяч молний / twitter.com/meteo_pyrenees, axelplagnard

Настоящее нашествие молний зафиксировали в юго-западных регионах Франции 28 августа. За 12 часов молнии ударили 100 тысяч раз.

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Города накрыли еще и ливни. После удара стихии в регионе Новая Аквитания без света остались 4 тысячи домов, говорится в сюжете ТСН.

Впечатляющие кадры молний публикуют пользователи соцсетей.

Напомним, в ночь на 16 августа Киев накрыл мощный ливень с молниями, а местами и с градом.