Во Франции за 12 часов молнии ударили 100 тысяч раз (видео)

Настоящее нашествие молний зафиксировали в юго-западных регионах Франции 28 августа. За 12 часов молнии ударили 100 тысяч раз.

Читайте также Под Одессой от удара молнии погиб парень, еще один в реанимации

Города накрыли еще и ливни. После удара стихии в регионе Новая Аквитания без света остались 4 тысячи домов, говорится в сюжете ТСН.

Впечатляющие кадры молний публикуют пользователи соцсетей.

Gorgeous shelf cloud with lightning and setting sun in #gironde France yesterday evening 28th August. Great capture and report via @Meteo_Pyrenees #severeweather #ExtremeWeather #Lightning pic.twitter.com/CY6KUNaDbj