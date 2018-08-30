Во Франции за 12 часов молнии ударили 100 тысяч раз (видео)

14:15, 30 августа 2018
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После удара стихии в регионе Новая Аквитания без света остались 4 тысячи домов.

Во Франции ударило 100 тысяч молний / twitter.com/meteo_pyrenees, axelplagnard
Во Франции ударило 100 тысяч молний / twitter.com/meteo_pyrenees, axelplagnard

Настоящее нашествие молний зафиксировали в юго-западных регионах Франции 28 августа. За 12 часов молнии ударили 100 тысяч раз.

Под Одессой от удара молнии погиб парень, еще один в реанимации

Города накрыли еще и ливни. После удара стихии в регионе Новая Аквитания без света остались 4 тысячи домов, говорится в сюжете ТСН.

Впечатляющие кадры молний публикуют пользователи соцсетей.

Напомним, в ночь на 16 августа Киев накрыл мощный ливень с молниями, а местами и с градом. 

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