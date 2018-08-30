Во Франции за 12 часов молнии ударили 100 тысяч раз (видео)
После удара стихии в регионе Новая Аквитания без света остались 4 тысячи домов.
Настоящее нашествие молний зафиксировали в юго-западных регионах Франции 28 августа. За 12 часов молнии ударили 100 тысяч раз.
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Города накрыли еще и ливни. После удара стихии в регионе Новая Аквитания без света остались 4 тысячи домов, говорится в сюжете ТСН.
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Впечатляющие кадры молний публикуют пользователи соцсетей.
Gorgeous shelf cloud with lightning and setting sun in #gironde France yesterday evening 28th August. Great capture and report via @Meteo_Pyrenees #severeweather #ExtremeWeather #Lightning pic.twitter.com/CY6KUNaDbj— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 29 августа 2018 г.
Напомним, в ночь на 16 августа Киев накрыл мощный ливень с молниями, а местами и с градом.
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