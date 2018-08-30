В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 10 тысяч человек

Трое мужчин, работавших в поле, были унесены потоком воды.

В Мьянме 20 деревень пострадали от наводнений / REUTERS

При водосбросе на дамбе на реке в провинции Пегу сегодня утром произошел прорыв, в результате от наводнения пострадали более 20 окрестных деревень, более 10 тысяч человек были срочно эвакуированы.

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Трое мужчин, работавших в поле, были унесены потоком, сообщает Xinhua со ссылкой на местных чиновников.

14 поселков возле реки затоплены, власти при помощи плавсредств спасли более 80 человек.

Напомним, юго-восток Китая страдает от сильного наводнения. Стихия обрушилась сразу на несколько городов в провинции Фуцзянь.