Юго-восток Китая пострадал от сильного наводнения (видео)

Из-за наводнения пришлось полностью закрыть семь автодорог.

Китай страдает от наводнения / скриншот

Юго-восток Китая страдает от сильного наводнения. Стихия обрушилась сразу на несколько городов в провинции Фуцзянь.

Читайте также В Нигере 36 человек стали жертвами наводнения

По улицам разлились настоящие реки. Спасатели получают десятки звонков с просьбой о помощи, из затопленных домов эвакуированы более двух сотен человек, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что из-за наводнения пришлось полностью закрыть семь автодорог, десятки участков были затоплены.

Напомним, в результате наводнения в Нигере погибли 36 человек, еще более 130 тыс. пострадали от разгула стихии.