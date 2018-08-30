Юго-восток Китая пострадал от сильного наводнения (видео)
Из-за наводнения пришлось полностью закрыть семь автодорог.
Юго-восток Китая страдает от сильного наводнения. Стихия обрушилась сразу на несколько городов в провинции Фуцзянь.
В Нигере 36 человек стали жертвами наводнения
По улицам разлились настоящие реки. Спасатели получают десятки звонков с просьбой о помощи, из затопленных домов эвакуированы более двух сотен человек, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что из-за наводнения пришлось полностью закрыть семь автодорог, десятки участков были затоплены.
Из-за сильного наводнения в Китае закрыли автодороги и проводят эвакуацию населения
Напомним, в результате наводнения в Нигере погибли 36 человек, еще более 130 тыс. пострадали от разгула стихии.
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