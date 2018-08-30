Пожарная опасность удержится 30-31 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 30-31 августа во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30-31 августа в южных, восточных и центральных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 30 августа, в Украине без осадков, на востоке до +35°.