В Украине сохраняется пожарная опасность

10:45, 30 августа 2018
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Пожарная опасность удержится 30-31 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 30-31 августа во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня до +24°, без осадков

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30-31 августа в южных, восточных и центральных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 30 августа, в Украине без осадков, на востоке до +35°.

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