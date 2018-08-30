Cиноптик рассказала, какой будет погода в первые дни осени

1-2 сентября и в первую половину следующей недели в Киеве будет светить солнце, температура воздуха будет комфортной.

Столбики термометров будут колебаться в комфортных пределах, +24... +29 градусов / УНИАН

В ближайшие дни, с 30-31 августа и до следующей недели в Украину придет молодое бабье лето, которое как правило, начинается на Пречистую, 28 августа.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

В большинстве областей будет преобладать повышенное атмосферное давление, сухой воздух, солнечная и малооблачная погода. То есть, осадков не предвидится. Единственное исключение - в западной части, точнее, в Прикарпатье - есть вероятность периодических локальных небольших дождей, местами с грозами. Температура воздуха не будет столь однородной.

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В западных, северных областях, а также в Винницкой столбики термометров будут колебаться в комфортных пределах, +24... +29 градусов. А вот южной части, на востоке и в большинстве центральных областей еще удержится настоящая летняя жара. Максимальная температура воздуха достигнет + 28... +33 градусов.

"При такой синоптической ситуации усилится пожарная опасность. Будьте осторожны с огнем. Не бросайте окурки, и ни в коем случае не курите мусора, особенно вблизи леса или полей", - предупреждает синоптик.

Ночная температура воздуха более высокой ожидается в южной части, +15... +23 градуса. На остальной территории она составит +13... +18 градусов. В Карпатах местами предполагается +8... +12 градусов.

Первым признаком ранней осени станут ночные и утренние туманы и дымки. Поэтому водителям следует быть особенно осторожными и следить, чтобы фары были включенными.

В Киеве молодое бабье лето полностью поддержит свой имидж хорошей погоды. В ближайшие время в столице осадков не предвидится. 30-31 августа, 1-2 сентября и в первую половину следующей недели в Киеве будет светить солнце, температура воздуха будет комфортной. В течение дня около + 25 + 29 градусов, ночью +13 +17 градусов.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам синоптиков, сентябрь еще порадует украинцев теплыми деньками, в октябре нас ждут заморозки, а в ноябре и вовсе снег.