Cиноптик рассказала, какой будет погода в первые дни осени
1-2 сентября и в первую половину следующей недели в Киеве будет светить солнце, температура воздуха будет комфортной.
В ближайшие дни, с 30-31 августа и до следующей недели в Украину придет молодое бабье лето, которое как правило, начинается на Пречистую, 28 августа.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
В большинстве областей будет преобладать повышенное атмосферное давление, сухой воздух, солнечная и малооблачная погода. То есть, осадков не предвидится. Единственное исключение - в западной части, точнее, в Прикарпатье - есть вероятность периодических локальных небольших дождей, местами с грозами. Температура воздуха не будет столь однородной.
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В западных, северных областях, а также в Винницкой столбики термометров будут колебаться в комфортных пределах, +24... +29 градусов. А вот южной части, на востоке и в большинстве центральных областей еще удержится настоящая летняя жара. Максимальная температура воздуха достигнет + 28... +33 градусов.
"При такой синоптической ситуации усилится пожарная опасность. Будьте осторожны с огнем. Не бросайте окурки, и ни в коем случае не курите мусора, особенно вблизи леса или полей", - предупреждает синоптик.
Ночная температура воздуха более высокой ожидается в южной части, +15... +23 градуса. На остальной территории она составит +13... +18 градусов. В Карпатах местами предполагается +8... +12 градусов.
Первым признаком ранней осени станут ночные и утренние туманы и дымки. Поэтому водителям следует быть особенно осторожными и следить, чтобы фары были включенными.
В Киеве молодое бабье лето полностью поддержит свой имидж хорошей погоды. В ближайшие время в столице осадков не предвидится. 30-31 августа, 1-2 сентября и в первую половину следующей недели в Киеве будет светить солнце, температура воздуха будет комфортной. В течение дня около + 25 + 29 градусов, ночью +13 +17 градусов.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам синоптиков, сентябрь еще порадует украинцев теплыми деньками, в октябре нас ждут заморозки, а в ноябре и вовсе снег.
Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+30°... +15°
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Кировоград+32°... +14°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+34°... +17°
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Одесса+35°... +18°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+26°... +13°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+32°... +13°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+31°... +17°
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Херсон+34°... +18°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+31°... +14°
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Чернигов+30°... +14°
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Черновцы+28°... +15°