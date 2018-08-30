В Нигере 36 человек стали жертвами наводнения

09:30, 30 августа 2018
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Более 130 тыс. человек пострадали от разгула стихии.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнения в Нигере погибли 36 человек, еще более 130 тыс. пострадали от разгула стихии.

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К наводнениям привели сильные дожди, которые шли в стране с июня. От разгула стихии пострадали несколько провинций, в том числе Агадес, Маради, Зиндер, и Диффа, передает Синьхуа со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в Нигере.

Согласно статистике, пострадали более 7,2 тыс. домов и 8162 гектара полей. Отмечается, что сезон дождей в Нигере длится с июля по сентябрь.

Напомним, четыре человека погибли, еще четыре пропали без вести 29 августа в результате схода оползня в городе Пуэр на юго-западе Китая.

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