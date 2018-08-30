В Киеве сегодня до +24°, без осадков

08:30, 30 августа 2018
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В столице сегодня станет немного теплее.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Киеве без осадков, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер северный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 19:50.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 августа, в Украине без осадков, на востоке до +35°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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