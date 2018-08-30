В Украине сегодня без осадков, местами жара до +35° (карта)

08:00, 30 августа 2018
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Жары не будет на западе и севере страны.

В Украине сегодня без осадков / mosaicon.hu
В Украине сегодня без осадков / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 августа, в Украине без осадков, на востоке до +35°.

Жителей шести областей Украины предупреждают о грозах и сильном ветре

На востоке без осадков, температура до +35°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +25°. В центре солнечно, температура до +34°.

Прогноз на 30 августа / УНИАН
Прогноз на 30 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 августа — день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса, погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа — к богатому урожаю в следующем году.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
86 %
759 мм
1.7 м/с
32 %
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