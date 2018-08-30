В Украине сегодня без осадков, местами жара до +35° (карта)

Жары не будет на западе и севере страны.

В Украине сегодня без осадков / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 августа, в Украине без осадков, на востоке до +35°.

Читайте также Жителей шести областей Украины предупреждают о грозах и сильном ветре

На востоке без осадков, температура до +35°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +25°. В центре солнечно, температура до +34°.

Прогноз на 30 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 августа — день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса, погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа — к богатому урожаю в следующем году.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.