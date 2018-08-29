Завтра в Украине без осадков, на востоке жара до +35° (карта)

16:30, 29 августа 2018
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Почти по всей стане будет солнечно.

Завтра в Украине без осадков / 7-themes.com
Завтра в Украине без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 августа, в Украине без осадков, на востоке до +35°.

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На востоке без осадков, температура до +35°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +25°. В центре солнечно, температура до +34°.

Согласно народному прогнозу, 30 августа — день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса, погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа — к богатому урожаю в следующем году.

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