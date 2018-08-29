Завтра в Украине без осадков, на востоке жара до +35° (карта)
Почти по всей стане будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 августа, в Украине без осадков, на востоке до +35°.
Жителей шести областей Украины предупреждают о грозах и сильном ветре
На востоке без осадков, температура до +35°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.
На западе Украины без осадков. Температура до +25°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +25°. В центре солнечно, температура до +34°.
Согласно народному прогнозу, 30 августа — день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса, погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа — к богатому урожаю в следующем году.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+30°... +15°
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Кировоград+32°... +14°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+34°... +17°
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Одесса+35°... +18°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+26°... +13°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+32°... +13°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+31°... +17°
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Херсон+34°... +18°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+31°... +14°
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Чернигов+30°... +14°
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Черновцы+28°... +15°