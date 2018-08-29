В Китае в результате схода оползня погибли четыре человека

Еще четверо пропали без вести.

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Четыре человека погибли, еще четыре пропали без вести 29 августа в результате схода оползня в городе Пуэр на юго-западе Китая.

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Оползень сошел на строительную площадку одного из участка строящейся железной дороги "Юйси-Мохань". Точное количество погибших и пострадавших уточняется, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, около 100 человек были эвакуированы в экстренном порядке.

Напомним, ураган "Лэйн", который ослаб до тропического шторма, привел к наводнениям и оползням в американском штате Гавайи.