В Китае в результате схода оползня погибли четыре человека
Еще четверо пропали без вести.
Четыре человека погибли, еще четыре пропали без вести 29 августа в результате схода оползня в городе Пуэр на юго-западе Китая.
Жертвами худшего за последние 100 лет наводнения в Индии стали более 300 человек (фото)
Оползень сошел на строительную площадку одного из участка строящейся железной дороги "Юйси-Мохань". Точное количество погибших и пострадавших уточняется, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, около 100 человек были эвакуированы в экстренном порядке.
Напомним, ураган "Лэйн", который ослаб до тропического шторма, привел к наводнениям и оползням в американском штате Гавайи.
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