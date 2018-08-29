Южную Корею накрыло мощное наводнение (видео)

Один человек погиб.

Южная Корея страдает от наводнения / Yonhap

В столице Южной Кореи Сеуле один человек стал жертвой наводнения: водитель утонул в своей машине.

Читайте также В Киеве объявили штормовое предупреждение

Из-за стихии пришлось эвакуировать десятки людей в разных регионах, говорится в сюжете ТСН.

От ливней и паводков страдают центр и север страны, в частности, столичный регион и несколько крупных городов. Высокая вода затопила в Южной Корее уже более семи сотен домов.

Напомним, ураган "Лэйн", который ослаб до тропического шторма, привел к наводнениям и оползням в американском штате Гавайи.