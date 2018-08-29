Южную Корею накрыло мощное наводнение (видео)

14:17, 29 августа 2018
274
0

Один человек погиб.

Южная Корея страдает от наводнения / Yonhap
Южная Корея страдает от наводнения / Yonhap

В столице Южной Кореи Сеуле один человек стал жертвой наводнения: водитель утонул в своей машине.

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Из-за стихии пришлось эвакуировать десятки людей в разных регионах, говорится в сюжете ТСН.

От ливней и паводков страдают центр и север страны, в частности, столичный регион и несколько крупных городов. Высокая вода затопила в Южной Корее уже более семи сотен домов.

Напомним, ураган "Лэйн", который ослаб до тропического шторма, привел к наводнениям и оползням в американском штате Гавайи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Метеозависимым стоит поберечься: синоптик предупредила о температурных "качелях" в сентябре Метеозависимым стоит поберечься: синоптик предупредила о температурных "качелях" в сентябре
В первое осеннее воскресенье будет по-летнему тепло, сухо и солнечно (карта) В первое осеннее воскресенье будет по-летнему тепло, сухо и солнечно (карта)
Мехико накрыли сильные ливни и наводнения (видео) Мехико накрыли сильные ливни и наводнения (видео)
Засуха в Чехии открыла "камень голода", который предвещает беду (видео) Засуха в Чехии открыла "камень голода", который предвещает беду (видео)
В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
86 %
759 мм
1.7 м/с
32 %
Лента новостей