Синоптики предупреждают о пожарной опасности

12:53, 29 августа 2018
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Пожарная опасность сохранится до конца месяца.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Во многих регионах Украины сегодня похолодает (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29-31 августа в южных, восточных и центральных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа в шести областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: дожди и штормовой ветер.

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