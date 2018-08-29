Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Пожарная опасность сохранится до конца месяца.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также Во многих регионах Украины сегодня похолодает (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29-31 августа в южных, восточных и центральных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа в шести областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: дожди и штормовой ветер.