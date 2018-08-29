Два бабьих лета и заморозки в октябре: синоптики дали прогноз на осень

В ноябре в Украине уже выпадет первый снег.

Сентябрь еще порадует украинцев теплыми деньками / the-city.kiev

До начала сентября осталась неделя, и всем хочется знать, какой будет погода осенью. Итак, по прогнозам синоптиков, сентябрь еще порадует украинцев теплыми деньками, в октябре нас ждут заморозки, а в ноябре и вовсе снег.

Об этом пишут "Аргументы и Факты".

Сентябрь порадует теплом

В целом, по прогнозам, нынешняя осень будет без особых «сюрпризов», часто по температурным показателям будет напоминать о лете, а по-зимнему суровой станет только, как и положено, - в конце ноября. Поэтому даст возможность нам и насладиться бархатным сезоном у моря, и погулять в лесу или в городском парке. Похоже, что не помешает осенняя погода и собирать урожай или заниматься на открытых стадионах спортом.

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Синоптики-профи с прогнозами обычно не спешат, о будущем предпочитают говорить только в общих чертах. И в этот раз особых подробностей о том, какой будет нынешняя осень, не выдают. Ведь их прогнозы, как правило, достоверны только на ближайшие три дня. Однако известно из официальных источников, что в целом погода в сентябре будет мягкой, без резких перепадов температур днем и ночью. Среднесуточная температура будет на уровне +17 градусов: днем – около 23 градусов тепла, ночью примерно 12 градусов выше ноля. По сути, в течение большей части месяца все еще будет лето. Только в завершение сентября солнечная погода сменится более пасмурной и дождливой. Изменения погоды в некоторых регионах может сопровождаться штормовыми явлениями.

«Смена климата, которую мы сейчас переживаем, будет сказываться в любое время года, - говорит завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова. - Из-за любого перепада температур - от тепла к холоду и наоборот - обязательно будут образовываться штормовые явления. Особенно это характерно для южного региона. Надо быть готовым к этому, ведь такая климатическая действительность будет сохраняться и в последующие годы».

Другое дело – народные синоптики, которые расчеты делают на год вперед. При чем, они очень часто бывают довольно-таки точны. Мы решили дать прогнозы, несколько отличающиеся между собою, - сразу двух народных синоптиков, чтобы потом можно было определить, у кого из них расчеты точнее.

Так вот, на счет погоды в сентябре народный синоптик Леонид Горбальуточняет, что первые осенние дожди могут пойти 10 сентября, и «зарядить» дней на пять. А 15 числа начнется так называемое первое бабье лето, которое продлится до 25 числа, после чего начнется похолодание.

Другой народный синоптик, Владимир Деркач, предполагает, что начало сентября будет изменчивым. По его словам, ожидаются небольшие осадки и колебания температур, лишь под конец первой декады слегка потеплеет. Вторая декада начнется с теплой для сентября погоды, но в конце придет похолодание с осадками, хотя и не очень сильными. А во время третьей десятидневки будет относительно прохладно, с дождями, но не очень интенсивными.

Октябрь будет дождливым и холодным

В октябре вначале будет достаточно тепло. «Начало месяца будет ясным и теплым, но уже 3-4 числа осень напомнит о себе сильными бурями с дождями и снижением температуры до +8 градусов, - говорит Леонид Горбаль. - Сразу после этого – второе бабье лето с дневной температурой до +20 градусов и выше. Оно продлится неделю. Вторая декада начнется снижением температуры до +12 градусов днем и +5 ночью. Но праздник Покрова (14 октября) будет сухим. Во второй половине месяца ожидается похолодание и короткие ночные заморозки».

А, по мнению Владимира Деркача, октябрь начнется с прохлады и осадков, хотя не очень сильных, но к концу первой декады погода улучшится, и в завершение этого периода будет комфортной. Вторая десятидневка - неоднозначна: погожие дни сменятся на пасмурные при привычной для октября температуре воздуха. В начале третьей декады ожидаются похолодание, после которого потеплеет и придет бабье лето.

Ноябрь принесет зиму

Последний месяц осени, ноябрь, по наблюдениям Л. Горбаля, начнется сырой погодой, 1-3 числа будет дождь, а 4-7 - легкий морозец. Затем, до 14 числа, будет ясно сухо и тепло, а 15-17 пройдут дожди. Но уже с 18 числа и до конца месяца возможны небольшие морозы, которые постепенно будут усиливаться. Настоящая зима может начаться 27 числа – в этот день ожидается обильный снег.

А В. Деркач прогнозирует, что в начале первой декады ноября будут погожие дни, затем постепенно на смену им придет похолодание (иногда до небольших заморозков), с осадками и порывами ветра. Вторая декада месяца тоже будет прохладной, только буквально в самом начале нее ожидается несколько ясных теплых дней. Потом погода будет днем комфортная, а ночью – с заморозками. В этот период возможны дожди, иногда с мокрым снегом и с порывами ветра. Последний отрезок ноября будет теплым, но в конце месяца резко и по-зимнему похолодает.

Как сообщал УНИАН, во многих регионах Украины сегодня похолодает.