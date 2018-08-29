У побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,1

11:48, 29 августа 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 29 августа, у побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 500 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 209 км на запад от населенного пункта Иль Хантер. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, один человек погибли, 58 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Иране.

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