Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В среду, 29 августа, у побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 209 км на запад от населенного пункта Иль Хантер. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, один человек погибли, 58 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Иране.