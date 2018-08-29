В Киеве объявили штормовое предупреждение

10:50, 29 августа 2018
1666
0

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Киеве ожидаются грозы / фото УНИАН
В Киеве ожидаются грозы / фото УНИАН

До конца суток 29 августа в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Во многих регионах Украины сегодня похолодает (карта)

"В городе переменная облачность, дождь, местами шквалы ветра будут достигать 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, 29 августа в шести областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: дожди и штормовой ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В первое осеннее воскресенье будет по-летнему тепло, сухо и солнечно (карта) В первое осеннее воскресенье будет по-летнему тепло, сухо и солнечно (карта)
Мехико накрыли сильные ливни и наводнения (видео) Мехико накрыли сильные ливни и наводнения (видео)
В Турции летом выпал снег (видео) В Турции летом выпал снег (видео)
В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
86 %
759 мм
1.7 м/с
32 %
Лента новостей