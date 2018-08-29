В Киеве объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Киеве ожидаются грозы / фото УНИАН

До конца суток 29 августа в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В городе переменная облачность, дождь, местами шквалы ветра будут достигать 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, 29 августа в шести областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: дожди и штормовой ветер.