Жителей шести областей Украины предупреждают о грозах и сильном ветре

09:37, 29 августа 2018
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Местами пройдут сильные дожди.

Жителей шести областей предупреждают о грозы / УНИАН
Жителей шести областей предупреждают о грозы / УНИАН

Сегодня, 29 августа, в шести областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: дожди и штормовой ветер.

Во многих регионах Украины сегодня похолодает (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 29 августа в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях областях грозы, местами сильные дожди, шквалы 15-20 м/сек.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в среду, 29 августа, в Киеве пройдет дождь, температура до +23°.

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