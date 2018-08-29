Сегодня в Киеве весь день будет идти дождь, температура до +23°

Вечером в столице температура до +19°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 августа, в Киеве пройдет дождь, температура до +23°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:52.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Украине практически без осадков, на севере и западе похолодает.

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