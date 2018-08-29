Сегодня в Киеве весь день будет идти дождь, температура до +23°
Вечером в столице температура до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 августа, в Киеве пройдет дождь, температура до +23°.
В Украине сохраняется пожарная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 3,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:52.
Как сообщал УНИАН, 29 августа в Украине практически без осадков, на севере и западе похолодает.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+30°... +15°
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Кировоград+32°... +14°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+34°... +17°
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Одесса+35°... +18°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+26°... +13°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+32°... +13°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+31°... +17°
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Херсон+34°... +18°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+31°... +14°
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Чернигов+30°... +14°
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Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 86 %
Давление: 759 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков: 32 %
Восход: 06:39
Закат 19:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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