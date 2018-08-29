Сегодня в Киеве весь день будет идти дождь, температура до +23°

08:30, 29 августа 2018
257
0

Вечером в столице температура до +19°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 августа, в Киеве пройдет дождь, температура до +23°.

В Украине сохраняется пожарная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:52.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Украине практически без осадков, на севере и западе похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Метеозависимым стоит поберечься: синоптик предупредила о температурных "качелях" в сентябре Метеозависимым стоит поберечься: синоптик предупредила о температурных "качелях" в сентябре
В Турции летом выпал снег (видео) В Турции летом выпал снег (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
Засуха в Чехии открыла "камень голода", который предвещает беду (видео) Засуха в Чехии открыла "камень голода", который предвещает беду (видео)
Погода на выходные: первые дни осени в Украине будут жаркими (карта) Погода на выходные: первые дни осени в Украине будут жаркими (карта)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
86 %
759 мм
1.7 м/с
32 %
Лента новостей