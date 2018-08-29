Во многих регионах Украины сегодня похолодает (карта)

08:08, 29 августа 2018
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Жара сохранится на юге и востоке.

Сегодня во многие области придет похолодание / galleryua.com, viktort
Сегодня во многие области придет похолодание / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в Украине практически без осадков, на севере и западе похолодает.

В Украине сохраняется пожарная опасность

На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +24°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура до +33°.

Прогноз на 29 августа / УНИАН
Прогноз на 29 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 августа — Хлебный (ореховый) Спас. Хорош третий Спас — зимой будет квас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

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