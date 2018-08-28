В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°

17:00, 28 августа 2018
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Завтра в столице похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 августа, в Киеве пройдет дождь, температура до +23°.

В Украине сохраняется пожарная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:05, а зайдет в 19:52.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Украине практически без осадков, на севере и западе похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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