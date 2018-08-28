Завтра в Украине практически без осадков, на западе и севере похолодает (видеопрогноз)

В остальных регионах сохранится жаркая погода.

Завтра на западе и севере похолодает / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в Украине практически без осадков, на севере и западе похолодает.

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На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

На западе Украины без осадков. Температура до +24°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 29 августа — Хлебный (ореховый) Спас. Хорош третий Спас — зимой будет квас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

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