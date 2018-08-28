В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

15:25, 28 августа 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 28 августа, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

На острове Манама в Папуа-Новой Гвинее началось извержение вулкана

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 9,9 км на юго-восток от города Купанг. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, один человек погибли, 58 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Иране.

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