В Альпах выпало 40 см снега (видео)

14:14, 28 августа 2018
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В горах снег в августе выпадает каждые 10-20 лет.

Альпы засыпало снегом / www.facebook.com/gamskarkogelhuette/
Альпы засыпало снегом / www.facebook.com/gamskarkogelhuette/

Австрийские Альпы засыпало снегом: за сутки выпало до 40 см осадков.

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Такая ситуация в горах редкая, но не уникальная. Снег в августе выпадает каждые 10-20 лет, сообщает Euronews.

Синоптики говорят, что августовские морозы не задержатся. Уже сегодня температура воздуха поднимется, а снег начнет таять.

Напомним, 23 июня высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

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