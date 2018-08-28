В Альпах выпало 40 см снега (видео)

В горах снег в августе выпадает каждые 10-20 лет.

Альпы засыпало снегом / www.facebook.com/gamskarkogelhuette/

Австрийские Альпы засыпало снегом: за сутки выпало до 40 см осадков.

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Такая ситуация в горах редкая, но не уникальная. Снег в августе выпадает каждые 10-20 лет, сообщает Euronews.

Синоптики говорят, что августовские морозы не задержатся. Уже сегодня температура воздуха поднимется, а снег начнет таять.

Напомним, 23 июня высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.