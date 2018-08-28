Китай переживает самое жаркое лето с 1961 года

12:52, 28 августа 2018
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Средняя температура воздуха в Китае достигла 22 градусов Цельсия.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Нынешнее лето в Китае - самое жаркое с 1961 года. Средняя температура воздуха в Китае достигла 22 градусов Цельсия, при этом на 55 станциях мониторинга погоды была зафиксирована рекордно высокая суточная температура.

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С начала июня по 26 августа средняя температура воздуха в стране оказалась на один градус выше по сравнению с предыдущими годами, передает Xinhua со ссылкой на Китайское метеорологическое управление.

В частности, в августе средняя температура воздуха в Китае составила 22,2 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы предыдущих лет.  Продолжительная жара в среднем и нижнем течении реки Янцзы наносит вред росту сельскохозяйственных культур.

Напомним, в северных странах Европы установилась аномальная для этой местности температура вохдуха.

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