Китай переживает самое жаркое лето с 1961 года

Средняя температура воздуха в Китае достигла 22 градусов Цельсия.

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Нынешнее лето в Китае - самое жаркое с 1961 года. Средняя температура воздуха в Китае достигла 22 градусов Цельсия, при этом на 55 станциях мониторинга погоды была зафиксирована рекордно высокая суточная температура.

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С начала июня по 26 августа средняя температура воздуха в стране оказалась на один градус выше по сравнению с предыдущими годами, передает Xinhua со ссылкой на Китайское метеорологическое управление.

В частности, в августе средняя температура воздуха в Китае составила 22,2 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы предыдущих лет. Продолжительная жара в среднем и нижнем течении реки Янцзы наносит вред росту сельскохозяйственных культур.

Напомним, в северных странах Европы установилась аномальная для этой местности температура вохдуха.