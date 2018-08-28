Пожарной опасности нет лишь на западе страны.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 28 августа, почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 августа в Украине, кроме крайнего запада, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа в западных и северных областях Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.