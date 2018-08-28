Сотни людей пострадали в Индии в результате пыльной бури

Более 170 человек госпитализировали.

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171 человек был госпитализирован после мощной пыльной бури в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

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Симптомы респираторных заболеваний проявились у 810 человек, передает Синьхуа со ссылкой на Информационное агентство Исламской Республики Иран.

Госпитализированные также страдают от проблем со зрением и сердцем, вызванных загрязненным пылью воздухом.

25 августа образовательные центры и административные здания были закрыты из-за опасного уровня концентрации пыли в воздухе, в том числе в городах Заболь, Захак, Хирманд, Хамун и Нимроз.

Напомним, около 60 тысяч человек пострадали от наводнения в индийском штате Ассам.