Сотни людей пострадали в Индии в результате пыльной бури

10:43, 28 августа 2018
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Более 170 человек госпитализировали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

171 человек был госпитализирован после мощной пыльной бури в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

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Симптомы респираторных заболеваний проявились у 810 человек, передает Синьхуа со ссылкой на Информационное агентство Исламской Республики Иран.

Госпитализированные также страдают от проблем со зрением и сердцем, вызванных загрязненным пылью воздухом.

25 августа образовательные центры и административные здания были закрыты из-за опасного уровня концентрации пыли в воздухе, в том числе в городах Заболь, Захак, Хирманд, Хамун и Нимроз.

Напомним, около 60 тысяч человек пострадали от наводнения в индийском штате Ассам.

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