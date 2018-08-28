На западе и севере Украины объявили штормовое предупреждение

Местами ожидается град.

В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Сегодня, 28 августа, в западных и северных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 28 августа в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа во Львове выпало более четверти месячной нормы осадков. На дорогах образовались пробки: автомобили останавливались и пытались бороться с дождевым течением. Из-за ливня остановили весь электротранспорт, чтобы вода не попала на оборудование трамваев и троллейбусов и не вывела его из строя.

Также залило торговые палатки на Привокзальном рынке, кофейни и магазины.