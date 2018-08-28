В Украине сегодня без осадков, на юге жара до +35° (карта)

08:08, 28 августа 2018
157
0

Дожди могут пройти только в западных областях.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 августа, практически по всей Украине сохранится жаркая погода.

Погода на неделю: во многие области Украины придет похолодание (карта)

На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура до +26°.

В северных областях солнечно. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +33°.

Прогноз на 28 августа / УНИАН
Прогноз на 28 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Если молодое бабье лето солнечное — жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето— к ясной и холодной зиме. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Лето отказывается сдавать свои позиции: прогноз погоды на 3 сентября Лето отказывается сдавать свои позиции: прогноз погоды на 3 сентября
В Турции летом выпал снег (видео) В Турции летом выпал снег (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
Погода на выходные: первые дни осени в Украине будут жаркими (карта) Погода на выходные: первые дни осени в Украине будут жаркими (карта)
В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
В последний день лета в Украине будет жарко и без осадков (карта) В последний день лета в Украине будет жарко и без осадков (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
86 %
759 мм
1.7 м/с
32 %
Лента новостей