В Киеве завтра без осадков, температура днем до +29°

17:00, 27 августа 2018
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Киеве без осадков, температура до +29°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер южный и юго-западный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 августа, практически по всей Украине сохранится жаркая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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