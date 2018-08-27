В Киеве завтра без осадков, температура днем до +29°

Вечером в столице до +22°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Киеве без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер южный и юго-западный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 августа, практически по всей Украине сохранится жаркая погода.

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