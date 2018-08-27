Завтра в Украине без осадков, в большинстве областей сохранится жаркая погода (видеопрогноз)

На юге до +35°.

Завтра в большинстве областей Украины будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 августа, практически по всей Украине сохранится жаркая погода.

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На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +26°.

В северных областях солнечно. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Если молодое бабье лето солнечное — жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето— к ясной и холодной зиме.

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