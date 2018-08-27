В Запорожской области во второй раз за год расцвела сирень

16:02, 27 августа 2018
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Сирень "перепутала" времена года в селе Пологи.

На Запорожье расцвела сирень / www.rayonka.com
На Запорожье расцвела сирень / www.rayonka.com

В селе Пологи в Запорожской области второй раз за год расцвела сирень.

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Соответствующие фото опубликовала в соцсети местная жительница Олеся Билай, передает "Районка".

Отмечается, что хозяйка удивлена такое аномалией, говорит, что цветы появились на совершенно голых ветках куста. В то же время в одном из дворов села расцвела яблоня.

Времена года также "перепутала" яблоня / www.rayonka.com
Времена года также "перепутала" яблоня / www.rayonka.com

Напомним, в Мукачево в ноябре зацвела сакура. На дереве рядом с пожелтевшей листвой распустились розовые цветы.

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