Во время сильных ливней в горных районах возможно образование селевых потоков.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Сегодня, 27 августа, на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.

Читайте также В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 27 сернпя на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 08:00 25 августа. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах возможно образование селевых потоков.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков, во многих областях похолодает.