Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

Один человек погиб.

В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Один человек погиб, 58 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Иране.

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Жертвой землетрясения стал 70-летний мужчина, который скончался от сердечного приступа.

Землетрясение произошло утром 26 августа в городе Тазехабад на западе Ирана. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,631 градуса северной широты и 46,220 градуса восточной долготы, передает Синьхуа со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.

Напомним, 23 августа в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.