Погода на неделю: во многие области Украины придет похолодание (карта)

Жаркая погода сохранится на юге и востоке.

На этой неделе в Украине начнется похолодание / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во многих областях похолодает.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +34°, в остальных регионах до +18°...+33°.

Прогноз на 27 августа / УНИАН

Во вторник, 28 августа, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +34°.

Прогноз на 28 августа / УНИАН

В среду, 29 августа, без осадков. Самая жаркая погода будет на юге - до +35°. В остальных регионах до +33°.

Прогноз на 29 августа / УНИАН

В четверг ожидается солнечная погода. Ночью по стране +10°…+17°, днем на востоке до +35°.

Прогноз на 30 августа / УНИАН

В пятницу без осадков. На востоке до +34°, в остальных регионах до +31°.

Прогноз на 31 августа / УНИАН

1 и 2 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +11°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +26°...+32°. В воскресенье ночью на севере до +10°, днем в Украине от +21° до +32°.

Прогноз на 1 сентября / УНИАН

Прогноз на 2 сентября / УНИАН

Народный прогноз

27 августа — Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в сад— сухая осень в лес. 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное — жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето— к ясной и холодной зиме.

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29 августа — Хлебный (ореховый) Спас. Хлебный день — пекли первый каравай нового хлеба. Хорош третий Спас — зимой будет квас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

30 августа — день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса — погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа — к богатому урожаю в следующем году. 31 августа — день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади.

1 сентября — Андрея Стратилата, мученика. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса. 2 сентября — пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края.

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