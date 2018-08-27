Погода на неделю: во многие области Украины придет похолодание (карта)
Жаркая погода сохранится на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во многих областях похолодает.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +34°, в остальных регионах до +18°...+33°.
Во вторник, 28 августа, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +34°.
В среду, 29 августа, без осадков. Самая жаркая погода будет на юге - до +35°. В остальных регионах до +33°.
В четверг ожидается солнечная погода. Ночью по стране +10°…+17°, днем на востоке до +35°.
В пятницу без осадков. На востоке до +34°, в остальных регионах до +31°.
1 и 2 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +11°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +26°...+32°. В воскресенье ночью на севере до +10°, днем в Украине от +21° до +32°.
Народный прогноз
27 августа — Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в сад— сухая осень в лес. 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное — жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето— к ясной и холодной зиме.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (карта)
29 августа — Хлебный (ореховый) Спас. Хлебный день — пекли первый каравай нового хлеба. Хорош третий Спас — зимой будет квас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.
30 августа — день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса — погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа — к богатому урожаю в следующем году. 31 августа — день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади.
1 сентября — Андрея Стратилата, мученика. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса. 2 сентября — пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+30°... +15°
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Кировоград+32°... +14°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+34°... +17°
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Одесса+35°... +18°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+26°... +13°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+32°... +13°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+31°... +17°
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Херсон+34°... +18°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+31°... +14°
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Чернигов+30°... +14°
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Черновцы+28°... +15°