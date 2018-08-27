Ураган "Лэйн" привел к наводнениям и оползням на Гавайях (фото, видео)

10:45, 27 августа 2018
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Более тысячи человек остались без электричества.

Последствия ураган на Гавайях / REUTERS
Последствия ураган на Гавайях / REUTERS

Ураган "Лэйн", который ослаб до тропического шторма, привел к наводнениям и оползням в американском штате Гавайи.

К Гавайским островам приближается ураган "Лэйн"

Всего за 36 часов выпало 60 сантиметров осадков. Скорость ветра урагана в эпицентре составила 31 метр в секунду. Дождь размыл почву, повредил улицы и подтопил дома, сообщает Euronews

Также отмечается, что более тысячи человек на архипелаге остались без электричества.

Напомним, 46 человек погибли, 97 пропали без вести в результате наводнений, вызванных сильными дождями в Лаосе.

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