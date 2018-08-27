Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Укране зберігаєтьяс пожарная опасность / фото ГСЧС

В понедельник, 27 сернпя, почти по всей Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 августа в Украине, кроме крайнего запада, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 27 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +34°.