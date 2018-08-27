Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:42, 27 августа 2018
2
0

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Укране зберігаєтьяс пожарная опасность / фото ГСЧС
В Укране зберігаєтьяс пожарная опасность / фото ГСЧС

В понедельник, 27 сернпя, почти по всей Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +31°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 августа в Украине, кроме крайнего запада, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 27 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +34°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +31° В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +31°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (карта)
На Аляске произошло мощное землетрясение На Аляске произошло мощное землетрясение
Синоптик рассказала, какой будет погода на День независимости Синоптик рассказала, какой будет погода на День независимости
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
В Киеве сегодня до +24°, без осадков В Киеве сегодня до +24°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
80 %
756 мм
1.6 м/с
25 %
Лента новостей