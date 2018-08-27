В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +31°

В столице ожидается жаркая погода.

В Киеве сегодня будет жарко / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 27 августа в Киеве без осадков, температура до +31°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +24°. Ветер юго-восточный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 20:02.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +34°.

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