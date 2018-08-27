В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (карта)
Осадки ожидаются в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +34°.
На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре практически без осадков, температура до +32°.
Согласно народному прогнозу, 27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в сад— сухая осень в лес. Поле вспахать — лишнюю копну нажать.
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Погода в Украине
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Винница+30°... +15°
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Днепр+33°... +16°
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Донецк+32°... +13°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+33°... +17°
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Ивано-Франковск+19°... +12°
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Киев+31°... +16°
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Кировоград+32°... +13°
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Луганск+31°... +12°
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Луцк+20°... +15°
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Львов+18°... +14°
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Николаев+33°... +16°
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Одесса+33°... +17°
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Полтава+31°... +15°
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Ровно+21°... +13°
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Симферополь+31°... +19°
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Сумы+30°... +13°
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Тернополь+21°... +13°
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Харьков+31°... +15°
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Херсон+34°... +17°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+30°... +15°
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Чернигов+30°... +12°
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Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 80 %
Давление: 756 мм
Ветер: 1.6 м/с
Вероятность осадков: 36 %
Восход: 06:33
Закат 19:48
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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