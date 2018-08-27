В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (карта)

08:06, 27 августа 2018
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Осадки ожидаются в западных областях.

В большинстве областей сегодня будет жарко / УНИАН
В большинстве областей сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +34°.

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре практически без осадков, температура до +32°.

Прогноз на 27 августа / УНИАН
Прогноз на 27 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в сад— сухая осень в лес. Поле вспахать — лишнюю копну нажать.

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