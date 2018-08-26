В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов

На Львовщине непогода оставила без света несколько десятков поселков.

Непогода обесточила десятки населенных пунктов Украины / фото УНИАН

В Украине из-за осложнения погодных условий (гроза, град и сильный ветер) остаются без электричества десятки населенных пунктов.

Читайте также На острове Манама в Папуа-Новой Гвинее началось извержение вулкана

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света, в частности, сейчас 53 населенных пункта во Львовской (46) и Волынской (7) областях.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили спасатели.