В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов
На Львовщине непогода оставила без света несколько десятков поселков.
В Украине из-за осложнения погодных условий (гроза, град и сильный ветер) остаются без электричества десятки населенных пунктов.
На острове Манама в Папуа-Новой Гвинее началось извержение вулкана
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Так, без света, в частности, сейчас 53 населенных пункта во Львовской (46) и Волынской (7) областях.
"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили спасатели.
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