На острове Манама в Папуа-Новой Гвинее началось извержение вулкана

12:40, 25 августа 2018
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Согласно информации, власти эвакуировали две тысячи местных жителей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Папуа-Новой Гвинее на острове Манама началось извержение одного из самых активных вулканов в регионе.

Как сообщает Reuters, власти эвакуировали две тысячи местных жителей.

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

Отмечается, что остров с населением в 9 тысяч человек составляет всего 10 километров в ширину.

Согласно информации, на пути распространения лавы расположены три населенных пункта. Пока пострадавших нет, однако власти призывают местное население держаться подальше от района извержения.

Также сообщается, что в результате извержения в воздух было выброшено 15-километровый столб пепла, под весом которого разрушаются деревья. По информации метеорологов, облако будет рассеиваться в течение следующих 12 часов.

Как сообщал УНИАН, в чилийских Андах проснулся вулкан Невадос-де-Чильян.

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