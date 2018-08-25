На острове Манама в Папуа-Новой Гвинее началось извержение вулкана
Согласно информации, власти эвакуировали две тысячи местных жителей.
В Папуа-Новой Гвинее на острове Манама началось извержение одного из самых активных вулканов в регионе.
Как сообщает Reuters, власти эвакуировали две тысячи местных жителей.
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение
Отмечается, что остров с населением в 9 тысяч человек составляет всего 10 километров в ширину.
Согласно информации, на пути распространения лавы расположены три населенных пункта. Пока пострадавших нет, однако власти призывают местное население держаться подальше от района извержения.
Также сообщается, что в результате извержения в воздух было выброшено 15-километровый столб пепла, под весом которого разрушаются деревья. По информации метеорологов, облако будет рассеиваться в течение следующих 12 часов.
Как сообщал УНИАН, в чилийских Андах проснулся вулкан Невадос-де-Чильян.
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