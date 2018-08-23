Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +26°
Вечером в столице до +20°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.
Синоптик рассказала, какой будет погода на День независимости
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер юго-восточный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:57, а зайдет в 20:02.
Как сообщал УНИАН, 24 августа в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +13°
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Днепр+26°... +12°
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Донецк+26°... +10°
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Житомир+25°... +13°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +13°
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Киев+25°... +12°
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Кировоград+26°... +10°
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Луганск+26°... +9°
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Луцк+26°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+28°... +14°
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Одесса+29°... +16°
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Полтава+25°... +12°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+23°... +8°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+25°... +11°
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Херсон+29°... +14°
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Хмельницкий+26°... +15°
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Черкассы+24°... +12°
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Чернигов+22°... +9°
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Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 69 %
Давление: 752 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:30
Закат 19:53
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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