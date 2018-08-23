Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +26°

17:00, 23 августа 2018
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Вечером в столице до +20°.

Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер юго-восточный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:57, а зайдет в 20:02.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Украине будет тепло и без осадков.

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