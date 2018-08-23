На День независимости в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)

16:30, 23 августа 2018
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На юге до +31°.

Завтра в Украине будет жарко / REUTERS
Завтра в Украине будет жарко / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 24 августа в Украине будет тепло и без осадков.

Синоптик рассказала, какой будет погода на День независимости

На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +29°.

В северных областях солнечно. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 24 августа — день Федора и Василия. Святой Федор коз пасет, святой Василий овцам шерсть дает. Дым без ветра бьет к земле — к дождю. Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная.

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