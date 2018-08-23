На Аляске произошло мощное землетрясение

Предупреждение о цунами не объявлялось.

На Аляске произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 23 августа, в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км на юго-восток от вулкана Танага. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не распространял предупреждений об опасности цунами.

Напомним, в результате двух афтершоков магнитудой 5,0 в китайской провинции Юньнань 24 человека получили травмы.