На Аляске произошло мощное землетрясение
Предупреждение о цунами не объявлялось.
В четверг, 23 августа, в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.
В результате землетрясения в Китае пострадали 18 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км на юго-восток от вулкана Танага. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,9 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не распространял предупреждений об опасности цунами.
Напомним, в результате двух афтершоков магнитудой 5,0 в китайской провинции Юньнань 24 человека получили травмы.
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