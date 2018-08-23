На Аляске произошло мощное землетрясение

15:32, 23 августа 2018
52
0

Предупреждение о цунами не объявлялось.

На Аляске произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Аляске произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 23 августа, в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.

В результате землетрясения в Китае пострадали 18 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км на юго-восток от вулкана Танага. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не распространял предупреждений об опасности цунами.

Напомним, в результате двух афтершоков магнитудой 5,0 в китайской провинции Юньнань 24 человека получили травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +26° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +26°
На День независимости в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз) На День независимости в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
На Аляске произошло мощное землетрясение На Аляске произошло мощное землетрясение
Синоптик рассказала, какой будет погода на День независимости Синоптик рассказала, какой будет погода на День независимости
Завтра в Украине будет тепло и солнечно (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло и солнечно (видеопрогноз)
Китай готовится к удару тайфуна "Соулик" Китай готовится к удару тайфуна "Соулик"
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
69 %
752 мм
3.9 м/с
2 %
Лента новостей