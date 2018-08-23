В Лаосе жертвами наводнений стали 46 человек

Почти сто человек пропали без вести.

Последствия наводнения в Лаосе / REUTERS

46 человек погибли, 97 пропали без вести в результате наводнений, вызванных сильными дождями в Лаосе.

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С середины июля по середину августа тропические штормы вызвали сильные ливни по всей стране, от которых пострадали 236 тысяч человек в 14 из 18 провинций и городов. В настоящее время 11 тысяч остаются без крова, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что пострадавшие от стихии в срочном порядке нуждаются в палатках, чистой воде, продуктах питания и медикаментах.

Напомним, число погибших в результате прорыва дамбы в Лаосе возросло до 30 человек. 4 августа были обнаружены тела еще четверых жертв.