Синоптик рассказала, какой будет погода на День независимости
Почти по всей Украине будет солнечно.
На День независимости, 24 августа, в Украине будет солнечно и тепло.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В Украине - антициклон. Повсюду будет солнечно, сухо и тепло, +26...+29 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, на западе существует вероятность дождей, а в южных регионах жара достигнет +28...+32 градусов. В Киеве на День независимости будет тепло - до +28 градусов.
Напомним, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и почти без осадков.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +13°
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Днепр+26°... +12°
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Донецк+26°... +10°
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Житомир+25°... +13°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +13°
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Киев+25°... +12°
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Кировоград+26°... +10°
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Луганск+26°... +9°
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Луцк+26°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+28°... +14°
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Одесса+29°... +16°
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Полтава+25°... +12°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+23°... +8°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+25°... +11°
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Херсон+29°... +14°
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