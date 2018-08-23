Синоптик рассказала, какой будет погода на День независимости

12:55, 23 августа 2018
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Почти по всей Украине будет солнечно.

На День независимости в Украине будет тепло / УНИАН
На День независимости в Украине будет тепло / УНИАН

На День независимости, 24 августа, в Украине будет солнечно и тепло.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине - антициклон. Повсюду будет солнечно, сухо и тепло, +26...+29 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, на западе существует вероятность дождей, а в южных регионах жара достигнет +28...+32 градусов. В Киеве на День независимости будет тепло - до +28 градусов.

Напомним, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и почти без осадков.

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