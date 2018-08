В американском штате Висконсин объявили чрезвычайное положение из-за наводнения (видео)

В округе Дэйн (штат Висконсин, США) объявили чрезвычайное положение из-за наводнения, вызванного сильными дождями.

По данным метеорологической службы, в городе Милуоки в течение 20-21 августа выпало рекордное количество осадков - 27-38 см, сообщает Floodlist.

125 семей сообщили, что наводнение повредило их дома, некоторые жители округа самостоятельно эвакуировались. Во время наводнения многие люди оказались заблокированными в своих домах и автомобилях.

