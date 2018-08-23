В американском штате Висконсин объявили чрезвычайное положение из-за наводнения (видео)

11:49, 23 августа 2018
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В городе Милуоки выпало рекордное количество осадков.

Последствия наводнения в Висконсине / twitter.com/hendkywi
Последствия наводнения в Висконсине / twitter.com/hendkywi

В округе Дэйн (штат Висконсин, США) объявили чрезвычайное положение из-за наводнения, вызванного сильными дождями.

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По данным метеорологической службы, в городе Милуоки в течение 20-21 августа выпало рекордное количество осадков - 27-38 см, сообщает Floodlist.

125 семей сообщили, что наводнение повредило их дома, некоторые жители округа самостоятельно эвакуировались. Во время наводнения многие люди оказались заблокированными в своих домах и автомобилях.

Напомним, в результате внезапного паводка горной реки Раганелло близ Национального парка Поллино в Италии погибли 11 человек.

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