В американском штате Висконсин объявили чрезвычайное положение из-за наводнения (видео)
В городе Милуоки выпало рекордное количество осадков.
В округе Дэйн (штат Висконсин, США) объявили чрезвычайное положение из-за наводнения, вызванного сильными дождями.
Камбоджа пострадала от мощного наводнения
По данным метеорологической службы, в городе Милуоки в течение 20-21 августа выпало рекордное количество осадков - 27-38 см, сообщает Floodlist.
125 семей сообщили, что наводнение повредило их дома, некоторые жители округа самостоятельно эвакуировались. Во время наводнения многие люди оказались заблокированными в своих домах и автомобилях.
#FLOODALERT— Madison Police (@madisonpolice) 21 августа 2018 г.
Mineral point between Grand Canyon and Gammon. Completely under.
Stay off the roads today, especially on Madison’s west side! pic.twitter.com/IysXnV49AM
Напомним, в результате внезапного паводка горной реки Раганелло близ Национального парка Поллино в Италии погибли 11 человек.
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