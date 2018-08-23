К Гавайским островам приближается ураган "Лэйн"

10:39, 23 августа 2018
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Ураган может привести к наводнениям и оползням.

Вид на ураган "Лэйн" из космоса / twitter.com/astro_ricky
Вид на ураган "Лэйн" из космоса / twitter.com/astro_ricky

Тропический шторм "Лэйн" усилился до урагана 5-й категории и приближается к Гавайским островам.

На Тернопольщине поваленные в результате урагана деревья перекрыли дороги, с домов посрывало крыши (фото)

Ураган движется со скоростью 15 км/ч, скорость ветра достигает 260 км/ч. Предупреждение об урагане действует на острове Гавайи и может быть объявлено в ближайшее время на островах Мауи, Ланаи, Молокаи, Кахоолаве и Оаху, передает Stormnews со ссылкой на Центр по слежению за ураганами в центральной части Тихого океана.

Ожидается, что ураган вызовет большие волны и проливные дожди, которые могут привести к наводнениям и оползням.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве прошел ураган: в центре Киева обрушилась часть горевшего ранее здания, упал столб. 

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