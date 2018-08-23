К Гавайским островам приближается ураган "Лэйн"
Ураган может привести к наводнениям и оползням.
Тропический шторм "Лэйн" усилился до урагана 5-й категории и приближается к Гавайским островам.
На Тернопольщине поваленные в результате урагана деревья перекрыли дороги, с домов посрывало крыши (фото)
Ураган движется со скоростью 15 км/ч, скорость ветра достигает 260 км/ч. Предупреждение об урагане действует на острове Гавайи и может быть объявлено в ближайшее время на островах Мауи, Ланаи, Молокаи, Кахоолаве и Оаху, передает Stormnews со ссылкой на Центр по слежению за ураганами в центральной части Тихого океана.
Ожидается, что ураган вызовет большие волны и проливные дожди, которые могут привести к наводнениям и оползням.
Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве прошел ураган: в центре Киева обрушилась часть горевшего ранее здания, упал столб.
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