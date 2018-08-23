В Украине сохраняется пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается почти во всех регионах.

Сегодня в Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 23 августа, во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также В Киеве сегодня до +24°, без осадков

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 августа в восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Ривненской, большинстве районов Киевской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и почти без осадков.