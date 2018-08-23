В Украине сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается почти во всех регионах.
Сегодня, 23 августа, во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Киеве сегодня до +24°, без осадков
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"23 августа в восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Ривненской, большинстве районов Киевской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и почти без осадков.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +13°
-
Днепр+25°... +13°
-
Донецк+26°... +10°
-
Житомир+24°... +13°
-
Запорожье+27°... +14°
-
Ивано-Франковск+27°... +13°
-
Киев+24°... +12°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+25°... +9°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+28°... +13°
-
Одесса+30°... +16°
-
Полтава+24°... +12°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+23°... +8°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+24°... +11°
-
Херсон+29°... +14°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+24°... +12°
-
Чернигов+22°... +9°
-
Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 67 %
Давление: 752 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:30
Закат 19:53
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей