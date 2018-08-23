В Украине сохраняется пожарная опасность

09:41, 23 августа 2018
9
0

Пожарная опасность ожидается почти во всех регионах.

Сегодня в Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua
Сегодня в Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 23 августа, во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня до +24°, без осадков

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 августа в восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Ривненской, большинстве районов Киевской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и почти без осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня без осадков, на юге до +29° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге до +29° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +24° В Киеве завтра без осадков, температура до +24°
Китай готовится к удару тайфуна "Соулик" Китай готовится к удару тайфуна "Соулик"
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5
В Арктике дал трещину самый старый и толстый лед В Арктике дал трещину самый старый и толстый лед
В Италии растет число жертв паводка В Италии растет число жертв паводка
Сегодня в большинстве областей Украины похолодает (карта) Сегодня в большинстве областей Украины похолодает (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
67 %
752 мм
4.2 м/с
2 %
Лента новостей