В Киеве сегодня до +24°, без осадков

Сегодня в столице будет солнечно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Киеве без осадков, температура до +24°.

Читайте также Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +17°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:56, а зайдет в 20:04.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и практически без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.