В Киеве сегодня до +24°, без осадков

08:30, 23 августа 2018
7
0

Сегодня в столице будет солнечно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Киеве без осадков, температура до +24°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +17°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:56, а зайдет в 20:04.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и практически без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня без осадков, на юге до +29° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге до +29° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +24° В Киеве завтра без осадков, температура до +24°
Завтра в Украине будет тепло и солнечно (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло и солнечно (видеопрогноз)
Китай готовится к удару тайфуна "Соулик" Китай готовится к удару тайфуна "Соулик"
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5
В Италии растет число жертв паводка В Италии растет число жертв паводка
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
67 %
752 мм
4.2 м/с
2 %
Лента новостей